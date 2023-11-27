Чи зможе Росія запускати по Україні "Шахеди" під час негоди – Ігнат пояснив

Юрій Ігнат розповів, як погіршення погоди вплине на атаки по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність окупантів бити безпілотниками. На роботу БПЛА, зокрема впливає сила вітру – їх може просто здувати.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА – це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає", - пояснив він.

За його словами, різкі перепади температури можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків, що ускладнює роботу авіації.

"Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч була для України досить спокійною у порівнянні з попередніми днями. За його словами, дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

Нагадаємо, Росія почала запускати по Україні чорні Shahed.

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