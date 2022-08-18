Чи зможе російська пропаганда пом'якшити поразку РФ у війні: російський політолог дав відповідь

За словами Орешкіна, у Росії динаміка йде до того, що люди починають розуміти, і нагорі швидше, ніж унизу, що Путін – лузер, але чим ця динаміка закінчиться, ніхто не знає.

Російська пропаганда навряд чи зможе пом'якшити поразку Росії у війні.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орешкін в ефірі програми "Честное слово" на Youtube-каналі "Популярная политика".

"Це працювало б, якби ми мали більш європеїзовану громадську думку, яка курчат рахує восени, і, відповідно, зважає на розвиток економіки. А в нас (у Росії – ред.) уявлення про велич – столітньої давності: що ширше, то краще. Для путінського електорату, який погано вміє рахувати, думає також не дуже добре, розширення території – це означає, що ми молодці. А якщо територію не буде розширено, все залишиться на кордонах навіть 2014 року з приєднаним Кримом, то виникає запитання, а навіщо треба було 60-70 тисяч жертв? Ну, жертв не фатальних, а вбитими та пораненими, як кажуть західні розвідки, у Росії. Я говорю зараз про сприйняття в Росії. Чого Путін досяг? Можна було б розповідати виборцям, якби він проклав сухопутний коридор, завоював Одесу, приєднав там Придністров'я і, відповідно, створив там плацдарм тощо… Але ж це не витанцьовується. Швидше витанцьовується, що скоро доведеться залишити Херсон. І от якщо Херсон буде залишено, то, як тут не бреши по телевізору, та сама путінська більшість, яка мислить світ у категоріях площ, геополітика площ, хоча насправді вона давно замінилася геополітикою потоків. Але наші співвітчизники, які голосують за Путіна і захоплюються ним, мислять світ ось так: чим ширша країна, тим вона багатша. Це абсолютна архаїка, це образлива дурість, але так влаштовані мізки значної частини наших співвітчизників. І тому Путіну не можна відступати, тому він має розширюватись. Тому що від нього на це чекають, а в нього це не виходить. За останні два місяці він просунувся у найкращому разі на 10 км. На це без сліз не подивишся, з погляду кондового патріота…", - каже Орешкін.

На думку політолога, ця шалена відсталість, архаїка все одно проявляється, і Путін сам став заручником цієї архаїки.

"Він сам затіяв цю війну. І тепер він цю війну програє. І як він із цієї історії вибиратиметься, я просто не уявляю. Тому що за славною архаїчною традицією, якщо ти встав на ці рейки, тебе бояри повинні кинути на вила натовпу, що обурився і бунтує, біля кремлівського ґанку. І вони раніше чи пізніше його кинуть, і він це розуміє...", - наголошує він.

Політолог каже, що російська верхівка вже починає розуміти програшну позицію Путіна.

"Динаміка йде до того, що люди починають розуміти, і нагорі швидше, ніж унизу, що Путін – лузер, але чим ця динаміка закінчиться, ніхто з нас не знає", - підсумовує Орешкін.

Раніше політолог заявив, що Картина світу Путіна, у якій Крим є російським, дуже захиталась після кількох вибухів на півострові.

Двійники Путіна, Гітлера, Наполеона та навіть Ющенка

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