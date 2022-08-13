Чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території: відповідь голови розвідки Британії

Голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл передбачає, ані російська, ані українська армії, найімовірніше, не досягнуть рішучих військових дій в Україні до кінця року.

Ген Гокенгалл додав, що через ймовірний контрнаступ українських військових на півдні Росія змушена перекидати свої війська на Херсон.

Про це керівник військової розвідки Британії Джим Гокенгалл сказав в інтерв'ю BBC.

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За його словами, Росія зазначає значних втрат, тому намагається зібрати більше сил. Також британський військовий зауважив, російська армія зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього. Однак очільник військової розвідки Британії вважає , що нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.

Гокенгалл каже, що розуміє бажання украхнських сил повернути територію, але додає, що, хоча "будуть контратаки та контрнаступи", втім, не вірить, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій

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