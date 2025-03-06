Чи зможе Україна наздогнати Росію у виробництві дронів: військовий відповів

Українцям бути єдиними та надавати максимальну підтримку армії, адже лише спільними зусиллями Україна зможе перемогти.

Україна активно нарощує виробництво дронів на оптоволоконному зв’язку і вже до кінця цієї весни зможе досягти паритету з Росією.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, наразі Росія має перевагу в цьому напрямку, оскільки отримує кращий доступ до оптоволоконних кабелів з Китаю, який є основним виробником комплектуючих для безпілотників.

“Але я переконаний, що вже наприкінці цієї весни ми зможемо вийти на паритет”, – наголосив Федоренко.

Він пояснив, що і FPV-дрони, і дрони на оптоволоконному зв’язку важливі для ведення бойових дій, адже немає єдиного універсального засобу для війни – лише комплексний підхід вирішує ситуацію на фронті.

Командир полку пояснив, що дрони на оптоволокні мають важливу перевагу – їх неможливо збити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки сигнал управління передається через кабель.

“Але є й обмеження: дальність польоту залежить від довжини кабелю, маневреність обмежена, а також дрон має більші розміри, що робить його більш вразливим для стрілецької зброї”, – пояснив Федоренко.

Він також зазначив, що звичайні FPV-дрони залишаться у використанні, адже кожен тип безпілотників виконує свої завдання.

Федоренко підкреслив, що Китай продає комплектуючі як Україні, так і Росії, адже переслідує єдину мету – заробіток.

“Україна розуміє, що “голка” Китаю має складні наслідки, і мусить поступово зменшувати залежність від імпорту”, – зазначив він.

Нагадаємо, міноборони України кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси NORD, тепер вони можуть використовуватися в ЗСУ.

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