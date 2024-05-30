Чи зможе Україна перемогти у війні: Столтенберг назвав умову

Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме, зазначив генсек НАТО.

Попри зростання перед Україною викликів на полі бою, українці все ще зможуть перемогти в разі надійної та тривалої підтримки союзників по НАТО.

Таке переконання висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер у Празі на спільній з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою заяві для преси перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, що відбудеться в п'ятницю, передає "Інтерфакс".

"Україна продовжує хоробро битися, але виклики, які стоять перед нею, стають дедалі більшими й зростають. Україна ще може перемогти, але тільки з тривалою та міцною підтримкою союзників по НАТО", – заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, завтрашнє неформальне засідання "буде важливим моментом у підготовці майбутнього саміту у Вашингтоні".

"Коли лідери зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки щодо інвестування в нашу безпеку, в посилення зв'язків з партнерами й підтримку України. На саміті НАТО в липні ми плануємо поставити нашу підтримку на міцнішу основу, включно з більшою роллю НАТО в координуванні допомоги у сфері безпеки й навчанні, як і в багаторічних фінансових зобов'язаннях", – підсумував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресивну війну проти мирного населення.

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