Чи зможе Україна повернути усю свою окуповану Росією територію: оцінка аналітиків США

Здатність ЗСУ повернути всю окуповану росіянами територію в довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, Москві та Києві.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, західні ЗМІ продовжують повідомляти, що окремі офіційні особи США відновили обговорення ідеї "заморожування" війни, оскільки, на їхню думку, останній пакет військової допомоги Америки Україні може бути недостатнім, щоб вона повернула всю свою територію.

"Військова допомога США наразі прямує до України, і знадобиться кілька тижнів, щоб вона прибула до підрозділів на передовій і мати відчутний вплив на поле бою. Українським силам спочатку доведеться використати допомогу США, яка надходить, щоб стабілізувати лінію фронту та зупинити російське просування, зокрема в напрямках Авдіївки та Часового Яру, найближчими тижнями", - вважають військові аналітики.

В ISW звернули увагу на ймовірний наступ Росії. Вони підкреслюють, що українські військові сили повинні будуть захищатися від російських наступальних зусиль і не дати їм "досягти значного оперативного прогресу протягом літніх місяців, перш ніж українські сили зможуть кинути виклик ініціативі і провести контрнаступальну операцію пізніше в 2024 або 2025 роках".

"ІSW продовжує оцінювати, що достатня і послідовна допомога Заходу буде мати вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України, хоча США і Захід, ймовірно, повинні будуть реагувати, оскільки українське військове командування визначає масштаб і фокус таких операцій і передає потреби України від партнерів протягом тижнів і місяців, що передувал би майбутнім контрнаступальним операціям", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, видання Рolitico з посиланням на посадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімност, написало, що у Байдена не вірять у перемогу України навіть з новою допомогою.

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