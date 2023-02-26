Чи зможе Україна серійно виробляти дрони і чому цього не зробили раніше: відповідь експерта

За словами експерта, в Україні розробили успішні проєкти з розробки дронів, але серійного виробництва від 2014 року так і не було.

Україна активно розвиває проєкти з розробки дронів, проте серійне виробництво так і не запустили. І наразі запустити таке виробництво дуже важко через постійні повітряні атаки ворога.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

За його словами, український ВПК активно розвиває проєкти з розробки дронів, призначених для вогневої підтримки та евакуації поранених. Робота над БпЛА ведеться з 2014 року. Потенціал і міць дронів доведено випробуваннями, але серійне виробництво техніки запущено не було.

"Що стосується серійного виробництва – все "впирається" в головне питання: у якому зараз стані перебуває військово-промисловий комплекс України, об'єкти якого регулярно зазнавали обстрілу з боку російських окупантів.

Відповідь на це питання ми не дізнаємося доти, доки не закінчиться війна. Тому говорити про те, які в нас можливості та перспективи виробництва тієї чи іншої номенклатури озброєнь, техніки, боєприпасів, снарядів, обладнання м'яко кажучи важко. Тільки після війни ми зможемо, оцінивши всю ту шкоду, яку було завдано, говорити про будь-які перспективи", — вважає Коваленко.

Раніше у ВМС розповіли, що Україна – напевно перша країна у світі, яка застосувала морські дрони.

Нагадаємо, експерти США назвали три головні види зброї з нищівним ефектом, що змінили перебіг війни України з Росією.

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