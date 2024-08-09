Чи зможе Україна утримати захоплені території у Курській області: відповідь залежить від рішення США

Київ звернувся до Вашингтона з проханням дозволити ЗСУ використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ударів по аеродромах, щоб позбавити російські війська в Курській області підтримки авіації та захистити свій наступ на території РФ. Якщо США схвалять це рішення, українські сили, мабуть, зможуть якийсь час утримувати захоплені території.

Про це пише The Washington Post.

Українські війська четвертий день ведуть бої в Курській області Росії, в ході яких захоплюють нові населені пункти. Це стало найбільшим наступом ЗСУ на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення російської армії у 2022 році.

Видання зазначає, що використання західної бронетехніки силами ЗСУ на території РФ не викликало заперечень в Європі та США.

"Хоча західні країни, зокрема й США, дозволили Україні використати подаровану зброю для попередження або перехоплення атак, що виходять з Росії, напад на Курськ став першим відомим випадком, коли американські чиновники застосували те саме виправдання до наземного наступу через кордон", — пише видання.

Раптовий наступ України на Курську область, який вже підтвердили офіційні особи в РФ, Україні та на Заході, ймовірно, може мати кілька цілей. По-перше, він переносить бойові дії на територію держави-агресора, чим дозволяє її громадянам відчути наслідки прямого впливу конфлікту нарівні з українцями. По-друге, це може відтягнути російські війська з інших ділянок фронту. Аналітики також припускають, що захоплення російської території -- це спроба Києва отримати важелі впливу для будь-яких майбутніх переговорів з Кремлем.

Радник президента України Володимира Зеленського, який говорив із журналістами на умовах анонімності, підтвердив, що ЗСУ вже захопили близько 100 квадратних кілометрів російської території. На цей момент це твердження неможливо ані підтвердити, ані спростувати.

Нагадаємо, в ISW оцінили, чим "прорив" кордону в Курській області обернеться для Путіна. Аналітики вважають, що Кремль намагатиметься повернути під контроль територію області.

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