Чи зможе Україна відвоювати окуповані території: президент Чехії зробив гучну заяву

На думку Петра Павела, за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як Україні повернути окуповані території.

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Техасу наступного дня після завершення саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що на цей час в України недостатньо сил, щоб відвоювати усі окуповані Росією території.

Про це пише "Голос Америки".

“Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз”, – заявив чеський президент у розмові в Атлантичній Раді.

Він додав, що рівень цієї підтримки є значним, але недостатнім, щоб відтиснути російських загарбників з української території.

“На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник”, – зауважив Павел.

За його словами, Росія "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна, навіть з усією допомогою, наданою союзниками.

“Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту”, – додав чеський президент.

Петр Павел підкреслив, що союзники розуміють, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як Україні повернути окуповані території.

Нагадаємо, Міноборони України оприлюднило повний список військової допомоги, про яку союзники оголосили під час саміту НАТО у Вашингтоні. Серед найважливіших позицій — ППО, авіація та фінансування виробництва зброї в Україні.

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