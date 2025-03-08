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Чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року: комбат К-2 Верес пояснив

Чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року: комбат К-2 Верес пояснив

Командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес / Скриншот з інтерв'ю

Це завдання досяжне, але не зараз.

Командир батальйону К-2 Кирило Верес вважає, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми не готові до кордонів 1991-го року.  На моє бачення, тоді ми були більше готові, ніж наразі", - сказав він.

Військовий також зазначив, що сьогодні важливо не втратити те, що є.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак заявив, що якщо Збройним силам вдасться вийти на кордони України 1991 року – Росія все одно нікуди не подінеться. А перспектива реалізації цього плану може зайняти 5-10 років.  

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