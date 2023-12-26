Чи зможе Україна знищити Чорноморський флот РФ 2024 року: прогноз експерта

Українська армія наступного року знову завдаватиме ударів по російському флоту за наявності відповідних озброєнь. Йдеться про ракети, літаки F-16 і надводні дрони.

Про це сказав експерт Володимир Заблоцький в коментарі для РБК-Україна.

За його словами, на одних лише ракетах Storm Shadow і SCALP (експортні варіанти б'ють на відстань до 300 км) далеко не заїдеш.

"Ці ракети не нові, нам їх передали не для того, щоб перемогти, а тому, що треба було дати хоч щось. Вони здатні вражати тільки статичні цілі. Якщо корабель рухається в морі, вони не влучать, бо "голова" не бачить корабля", - пояснює експерт.

Один із варіантів - удосконалена протикорабельна крилата ракета "Нептун". Коли вона надійде на озброєння, з'явиться можливість знищувати рухомі цілі.

"Зараз же ми використовуємо те, що є. І як бачимо, успішно, слава Богу", - сказав Заблоцький.

Щодо флоту надводних дронів, то експерт каже що не варто перебільшувати його можливості. Це насамперед зброя, а не флот, і щоб надводні безпілотники щось вразили, треба точно знати, де ціль перебуває і що за час, доки вони доберуться від умовного Очакова чи Одеси, ця ціль не втече.

"До речі, коли ми вразили Кримський міст у липні, його мали атакувати п'ять нових дронів. Але коли вони були на переході, розвідка помітила в морі фрегат "Адмірал Ессен", і командування ухвалило рішення атакувати фрегат. Три дрони погналися за ним, але той на більш високій швидкості встиг піти", - розповів Заблоцький.

За словами експерта, запасу пального вже не залишалося, щоб атакувати міст, і вони самознищилися в районі Ялти. Заблоцький додав, що напевно, фрегат ми потопимо вже наступного разу.

Експерт каже, що зараз у росіян немає іншого виходу, окрім як возити боєприпаси на великих десантних кораблях через Керченську протоку. Вони намагатимуться відремонтувати міст, возитимуть до окупованого Маріуполя, де створено нове морське командування, а також до Керчі та Феодосії. Це, каже Заблоцький, три головні напрямки на 2024 рік.

"Вони будуть продовжувати возити, а ми будемо продовжувати шкодити цьому. Що буде далі — подивимося. Наприклад, у нас будуть літаки F-16, швидше за все, зі своїми далекобійними ракетами. Які можуть вражати рухомі цілі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, вночі проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". У Повітряних силах традиційно не уточнили, чим саме було завдано нищівного удару, однак натякнули на засоби, які є на озброєнні захисників — це ракети Storm Shadow та SCALP.

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