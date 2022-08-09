Чи зможе українська армія відбити наступ на півдні України: у Комітеті нацбезпеки пояснили

Очікуваний наступ на півдні України не буде глобальним. Українські військові зможуть його відбити.

Українським військовим одночасно потрібно думати про контрнаступ та оборону. ЗСУ зможуть відбити наступ окупантів, який планується на півдні України.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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"Дійсно, нам потрібно зараз дбати про оборону не менше, ніж про подальший наступ в перспективі. Тому очікувати наступ на півдні потрібно, але я не думаю, що це буде якийсь глобальний наступ, який ми не зможемо відбити", - розповів Роман Костенко.

За його словами, після того, як ЗСУ почали завдавати ударів по складам окупантів, вони почали більше економити боєприпаси.

"Після того, як були знищені склади окупантів на лівому та правому берегах Дніпра, щільність вогню набагато зменшилась. Вони почали економити боєприпаси, розуміючи, що їхня логістика порушена. А також притримують свої запаси на випадок того, якщо Україна прийме рішення йти вперед", - наголосив секретар Комітету.

Нагадаємо, що в Умані від поранень внаслідок падіння збитої ракети померла одна людина.

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