Чи зможуть окупанти вийти на кордони Донецької області: військовий експерт розповів про ситуацію на фронті

Якщо би росіяни зберігали той темп, який вони набрали в Сєвєродонецьку і Лисичанську, коли вони, за даними Генштабу ЗСУ, випускали до 45 тис. снарядів на день, то, можливо, вони би вийшли на кордони Донецької області.

Але від того моменту, коли українські війська почали масово використовувати удари по знищенню складів боєприпасів, командних пунктів, ліній постачання по всьому фронту, саме такий наступ навряд чи можливий.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Очевидно, що інтенсивність таких артилерійських ударів з боку росіян буде падати. В цих умовах вони будуть здійснювати лише штурмові дії, що не зможуть бути такими ефективними. Зі штурмовими діями ЗСУ розберуться", - зазначив експерт.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що в Росії наказали регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість оголошення загальної мобілізації.

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