Чи зможуть білоруські війська самостійно атакувати Україну: військовий експерт про можливий повторний наступ

На думку Сергія Грабського, повторити наступ на півночі України, як наприкінці лютого, росіянам уже не вдасться.

Передислокація армії РФ у Білорусі відбувається повільно, що не свідчить про можливий сухопутний наступ на територію України у найближчі кілька місяців.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, росіяни у Білорусі демонструють дії заради провокації. Повторити такий рух і ті маневри, які вони здійснили наприкінці лютого та у березні 2022 року, їм уже не вдасться.

“Білоруський де-факто режим, який контролює країну, прийшов до тієї фази, коли залишається тільки дати команду на розгортання додаткових військових частин. Але ця команда не лунає. Ми дуже уважно стежили за розвитком ситуації, особливо під час візиту Путіна до Мінська. Цієї команди немає, її поки що ми не очікуємо”, — сказав Грабський.

На думку експерта, самостійно білоруські війська не можуть атакувати територію України. У них недостатньо потенціалу навіть за умов їхнього повного розгортання, тому вони можуть опиратися тільки на допомогу і підтримку російських військових контингентів.

“Темп передислокації росіян на територію Білорусі дуже низький. До того ж, як білоруське військово-політичне керівництво декларує, мобілізовані перебуватимуть у таборах, у навчальних центрах від місяця до трьох, а то й до чотирьох. Тобто для того, щоб наситити російське угруповання”, — уточнив експерт.

Грабський нагадав і про відсутність підтримки дій влади білоруським суспільством.

Білоруські мобілізовані, за його словами, можуть перетворитися на досить "вибухонебезпечний матеріал".

"Невідомо, як вони себе поведуть. У зв’язку з цим ми не бачимо поки що ситуації, за якої противник буде стрімкими темпами нарощувати сухопутне угруповання для нанесення ударів. Тому і тема саме сухопутного наступу з території Білорусі поки що відтягується щонайменше на два-три місяці”, — вважає Грабський.

На думку ексепрта, повторити 24 лютого росіянам не вдасться.

"На сьогодні ми маємо досить значні контингенти військ. Самі росіяни, це їхні слова, кажуть про 15 тис. контингенту, які постійно перебувають там. Плюс, грубо кажучи, можна говорити ще про підрозділи оборони і місцеві формування територіальних громад. Місцевість замінована, підготовлена, підірвані мости, перерізані комунікації”, — сказав він.

Тож Грабський вважає, що у Білорусі наразі відбуваються відволікаючі і провокативні дії для того, щоб скувати Сили оборони України і не дати можливості маневрувати, не допустити переміщення на інші напрямки, щоб там здійснювався наступ.

“Сам ворог не приділяє такої уваги саме білоруському напрямку. Темп переміщення російських військ туди становить приблизно до 2 тис. особового складу на місяць, що дуже мало для створення якоїсь серйозної загрози для українських сил. Але білоруський фактор завжди братиметься до уваги, тому що ми змушені там тримати постійну кількість військ, значну кількість техніки та інших ресурсів, щоб упереджувати провокативні удари”, — сказав експерт.

Водночас посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Білорусь готується до війни.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв також нещодавно повідомляв, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає.

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