Чи зможуть далекобійні ATACMS повністю знищити Кримський міст: відповідь експерта

Аби повністю знищити Кримський міст необхідно підірвати його послідовно по всій довжині. Однак вивезти споруду з ладу можуть ракети ATACMS.

Далекобійні ATACMS навряд чи зможуть повністю знищити незаконний Кримський міст, однак вивести його з ладу надовго - це під силу цій зброї.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телемарафону.

"Зараз багато кажуть про те, скільки ракет треба для того, щоб його знищити. Я не готовий стверджувати, що там 10, 20, 30, 40 чи 50 ракет його знищать. Тут головне — просто завалити йому проліт для того, щоб його неможливо було відремонтувати в стислі терміни. Повністю його знищити, очевидно, неможливо, так, щоб просто він зник, залишилися лише опори. Можливо лише підірвати його послідовно по всій довжині", - сказав експерт.

Нагадаємо, росіяни не можуть посилити свої ППО в Криму на тлі передавання Україні ракет ATACMS. Нині йдеться про відновлення втраченої потужності.

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