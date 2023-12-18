Чи зможуть F-16 збивати балістичні ракети окупантів – Ігнат відповів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що винищувачі F-16 четвертого не можуть збивати російські балістичні ракети, але допоможуть дати відсіч російській авіації.

Про це речник розповів в ефірі телемарафону.

"F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати - знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях", - пояснив Ігнат.

Юрій Ігнат також додав, що українські пілоти та авіаційні техніки продовжують проходити підготовку на американських літаках F-16.

"Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить до складу авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом…Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам", - резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Ігнат попередив про потужну небезпеку з Росії.

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