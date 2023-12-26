За кордоном можуть заблокувати банківські картки українців, щоб повернути їх додому: чи можливо це

Скоріш за все, країни, в яких перебувають українці, не погодяться на цю ініціативу.

Україна ніколи не зможе мобілізувати наших громадян, які виїхали за кордон. Намагання повернути цих громадян - будуть наштовхуватися на певні “технічні проблеми”.

Про це повідомив заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса.

"Це насправді така спроба заганьбити самих себе, яка ніколи не полетить. Україна, на жаль, ніколи не зможе мобілізувати чоловіків, які поїхали за кордон. А всі ці намагання будуть наштовхуватися або на технічні проблеми в принципі "нереалізуємості", або на політичні проблеми та в тому числі проблеми з нашими західними партнерами європейськими, де більшість людей перебуває”, - наголосив Сергій Фурса.

Він також додав, що там ніколи не буде підтримки будь-яких ініціатив, які хочуть примусити когось їхати на війну.

“Тому з самого початку треба просто облишити цю історію і не намагатися, бо так чи інакше в кінці чекає ганьба і, на жаль, ганьба, може підставити в тому числі Україну... Ці речі про позбавити карток... це принципово не реалізуєма історія навіть в українській банківський системі, а у української держави, на жаль, немає інституційної спроможності нормально організовувати мобілізацію всередині країни, що говорити про чоловіків за кордоном. І от оці всі речі про обмеження банківських послуг – це неможливо зробити, це ніколи ніхто не зробить. Це технічно не реалізуємо. Це ніколи не пропустять ні наші західні партнери, ні навіть Національний банк”, - наголосив Фурса.

Нагадаємо, що Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК в Україні.

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