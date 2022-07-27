Чи зможуть окупанти перекидати техніку до Херсона без Антонівського мосту: Соболевський повідомив подробиці

У ворога відсутні фахівці, які змогли б швидко відновити споруду.

Російські війська не зможуть швидко відновити Антонівський міст у Херсоні. У них немає для цього технічної документації, фахівців та техніки.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі "Єдиного телемарафону".

За його словами, міст був суттєво пошкоджений, зараз по ньому не можна їздити навіть на легковому транспорті.

"У них є проблеми з отриманням технічної документації – вони не можуть отримати доступ до неї і розробити план його відновлення. Також відсутні у них фахівці, які змогли б це швидко відновити, і відсутня техніка", – розповів Соболевський.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій також зазначив, що українські захисники завдали високоточних ударів по Антонівському мосту. Об'єкт не зруйнований, але пересуватися по ньому неможливо. Цим ЗСУ зруйнували логістичні та транспортні шляхи окупантів.

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. В результаті переправа стала непридатною для використання.

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