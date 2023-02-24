Чи зможуть окупанти вийти на кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня: екстрасенс дав відповідь

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня 2023 року.

У російських окупантів нове завдання - вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня цього року. Проте чи зможе врог досягти своєї мети, знає медіум, таролог, езотерик, учасник і півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

“Хотіти — не означає досягати своїх цілей. Звичайно, рашисти хочуть запанувати в Донецькій та Луганській областях, але все відбуватиметься навпаки. Звичайно, тими ресурсами і тими можливостями, якими вони зараз володіють, їм не досягнути своєї мети. Тому у них триває активний пошук підтримки та покровительства. Така ситуація, яку ми маємо на даному етапі, має залишатися до кінця березня 2023 року”, - сказав Роман Шептицький.

Також він додав, що, можливо, по впевним точкам і локаціям росіянам вдасться ще на кілька кілометрів просунутися, але ніщо не говорить про те, що їм вдасться повноцінно захопити і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

“Всі їхні плани помруть, як і попередні”, - підкреслив екстрасенс.

Нагадаємо, що на початку літа російський диктатор Путін може відкликати свої війська з території нашої держави. Таку думку висловив ясновидець.

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