Чи зможуть окупанти захопити Луганську область: Жданов відповів, коли це може статися

Чи зможуть окупанти захопити Луганську область: Жданов відповів, коли це може статися

Російські війська теоретично можуть захопити Луганську область протягом двох тижнів, проте лише за умови, якщо їм вдасться утримати натиск у наступальних діях. На думку військового експерта Олега Жданова, окупантам не вдасться цього зробити.

Водночас цілком можливо, що російська армія зможе захопити Сєвєродонецьк.

Про це експерт розповів в інтерв’ю ТСН.

"Я думаю, що якщо вони зможуть утримувати такий натиск наступальних дій, який сьогодні в Сєвєродонецьку, то так десь за 10 днів, за два тижні, можливо, вони вийдуть на річку Сіверський Донець. Я не скажу, що вони Лисичанськ візьмуть, тому що треба форсувати річку. Але Сєвєродонецьк – так, цілком можливо, що вони можуть взяти", – розповів Жданов.

Він зауважив, що все залежатиме від перерізання траси Лисичанськ-Бахмут.

"Якщо ми утримаємо трасу, то в нас будуть шанси утримувати і місто. Єдине, що з точки зору військової, можливо буде доцільним перейти через річку і зайняти оборону в Лисичанську. Тримати трасу і Лисичанськ, і тоді просто не дозволити повністю оголосити Російській Федерації про захоплення Луганської області. Можливо", – розповів військовий експерт.

Він висловив сподівання, що Генеральному штабу ЗСУ "видніше, вони розуміють, як правильніше зробити, і будуть утримувати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ до тих пір, поки не буде там, допустимо, загрози оточення наших військ. Для того, щоб своєчасно відступити".

"Думаю, що тижні два в Російської Федерації… Але! Головне – зможуть вони чи не зможуть утримати такий натиск в наступальних діях. Думаю, що не зможуть. Тому що особливого підходу резервів на сьогоднішній день немає. Вони просто женуть туди особовий склад і техніку для поповнення тих втрат, які вони несуть в ході бойових дій", – пояснив Жданов.

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Нагадаємо, станом на 31 травня приблизно половина Сєвєродонецька зайнята російськими військовими. Лінія фронту зараз проходить у самому місті, там точаться вуличні бої.

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