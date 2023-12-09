Чи зможуть окупанти зробити "подарунок" Путіну, захопивши Авдіївку: відповідь генерала Маломужа

Захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Президент РФ Володимир Путін віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст.

Про повідомив генерал в запасі Микола Маломуж в інтерв'ю виданню "OBOZ.UA".

"Це головний удар, який контролює особисто Путін, бо до кінця року треба показати, що щось захоплене. Обрали Авдіївку, бо вважають, що її можна оточити, захопити та одночасно знизити загрозу для самого Донецька. Сюди кидається шалена кількість військ, артилерійських та ракетних систем, задіяні авіація, техніка, безпілотники, сили спецоперацій, ПВК, зокрема "вагнерівці" у складі тих чи інших підрозділів, щоб таки зламати наших захисників та увійти до міста. Але це досить потужний укріпрайон. Тому захопити Авдіївку до 14 грудня (14 грудня в Росії пройде пряма лінія з Путіним – Ред.) або до 1 січня 2024 практично неможливо", - сказав він.

Маломуж нагадав також, що Сили оборони здійснюють флангові удари та, можливо, тилові, щоб деблокувати Авдіївку.

"Я спілкуюсь із нашими захисниками на цій ділянці фронту, вони кажуть: ми Авдіївку до Нового року не здамо", - додав він.

Нагадаємо:

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.

Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.

За останніми даними аналітиків, росіяни просунулися біля Авдіївки. Більше про це читайте у новині.

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