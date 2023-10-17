Чи зможуть росіяни захопити ще одне українське місто: оцінка британської розвідки

Авдіївка - перешкода на шляху російських сил для повної окупації Донеччини.

Російська Федерація розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на сході України. Зокрема, окупанти проводять широкомасштабне просування на Авдіївку на Донеччині, яке перебуває на лінії фронту від 2013-го.

Про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони.

Розвідка Британії вважає, що це місто є серйозною перешкодою на шляху російських окупаційних сил до досягнення їх ширшої мети - взяття повного контролю над Донецькою областю. Тому загарбники розпочали цей комбінований наступ. Зазначається, що, ймовірно, росіяни будуть здійснювати атаку за допомогою кількох бронетанкових батальйонів. Вони спробують оточити місто.

"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією як мінімум від січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Втім, наразі армія РФ втрачає важку техніку та особовий склад. В той час як українські оборонці стримують наступ росіян

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на «активну оборону», оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", - зазначають у міноборони Британії.

Як повідомлялося, російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. Саме тому для них важливо взяти Авдіївку.

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