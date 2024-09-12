Чи зможуть удари Storm Shadow по РФ змінити перебіг війни: британські експерти вказали на наслідки

Ракети Storm Shadow вже стали для України дуже ефективною зброєю, завдаючи точних ударів по добре захищеним цілям на окупованій росіянами території.

США та Великобританія, ймовірно, готові найближчими днями зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow по цілях на території Росії. Британські військові експерти оцінили, як ці ракети можуть вплинути на подальший перебіг війни.

Про це пише ВВС.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow/Scalp — це крилата ракета спільного виробництва Британії та Франції, дальність польоту якої складає близько 250 км. Україна вже отримала від союзників ці ракети, але поки що може застосовувати їх лише для ударів по цілях у межах своєї території.

Основні характеристики Storm Shadow:

клас — "повітря-земля";

швидкість – навколозвукова;

боєголовка — фугасна (ураження цілі відбувається під впливом продуктів вибуху та ударної хвилі);

переважні цілі – укріплені бункери та склади боєприпасів;

вартість – близько 1 млн доларів США.

Видання зазначає, що через високу вартість ракет їх, як правило, використовують у комбінованих атаках разом з недорогими ударними дронами, щоб спантеличити й виснажити протиповітряну оборону противника.

Британський військовий аналітик Джастін Крамп вважає, що Storm Shadow вже показали свою ефективність у Криму, завдавши ударів по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та зробивши всю акваторію навколо півострова небезпечною для російських військових кораблів.

"Не дивно, що тепер Київ лобіює використання Storm Shadow на території Росії, зокрема, для завдання ударів по аеродромах", — зазначив він.

Київ намагається переконати Захід, що для відсічі російських авіаударів йому потрібні ракети великої дальності, зокрема Storm Shadow та американські Atacms, дальність яких сягає 300 км.

Як Storm Shadow можуть вплинути на перебіг війни

Україна так довго просить Захід дозволити завдавати ударів по території Росії, що країна-агресор вже встигла вжити запобіжних заходів на випадок зняття обмежень. Серед іншого, росіяни перебазували свою авіацію на аеродроми за межами досяжності Storm Shadow.

Однак Джастін Крамп стверджує, що хоча російська ППО підготувалася до ударів на окупованих українських територіях, зробити те ж саме в масштабах РФ буде набагато складніше, особливо з урахуванням того, що Москву, наприклад, доведеться захищати краще, ніж Крим чи Донбас.

"Це ускладнить забезпечення військової логістики, командування та управління, а також авіаційної підтримки, і навіть якщо російські літаки перебазувалися далі від кордонів України, щоб уникнути ракетної загрози, вони все одно витрачатимуть більше часу та палива на кожен виліт на лінію фронту", — зазначив Крамп.

На думку військового експерта Метью Севілла з аналітичного центру Rusi, зняття обмежень на застосування далекобійних ракет Storm Shadow надасть Україні дві основні переваги. По-перше, прецедент із франко-британськими ракетами може "розблокувати" рішення щодо американських ракет Atacms.

А по-друге, можливість завдання ударів по російській території створить для Кремля "дилему щодо того, де розмістити свої дорогоцінні засоби ППО". Експерт вважає, що розподіл установок ППО може полегшити проліт українським безпілотникам і зробити їх атаки більш ефективними.

Однак Севілл вважає, що самі по собі удари Storm Shadow по території Росії навряд чи зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті та перебіг війни загалом.

Нагадаємо, США можуть дозволити бити ракетами по РФ, якщо буде доведено факт використання іранських ракет для ударів по Україні.

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