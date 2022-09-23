Чи зможуть в Росії мобілізувати на війну з Україною мільйон громадян - відповідь експерта

Петро Черник припустив, що РФ зможе мобілізувати до 100 тисяч осіб, і додав, що це близько половини контингенту, який Росія мала на початок широкомасштабного вторгнення.

Російські ЗМІ пишуть, що указ Путіна передбачає мобілізацію не 300 тисяч, а 1 мільйона росіян.

Військовий експерт, полковник Петро Черник оцінив ці цифри та розповів в інтерв’ю УНІАН, скільки російська верхівка реально зможе мобілізувати.

"Насправді з мобілізацією у них будуть проблеми. Наприклад, росіянам у цьому році вже не вдалося виконати план весняного призову. Збиралися набрати 130 тисяч, але ледве вдалося мобілізувати 90 тисяч осіб. Тобто щонайменше чверть не добрали. Впевнений, що така сама ситуація буде і з нині оголошеною мобілізацією. Є сумніви, що задекларована цифра у 300 тисяч реалізується хоча б у 150", - зазначив він.

Також читайте Зіткнуться з серйозними проблемами: західна розвідка прогнозує провал мобілізації у РФ

Черник припустив, що Росія точно зможе мобілізувати до 100 тисяч осіб. І додав, що це близько половини контингенту, який РФ мала на початок широкомасштабного вторгнення.

"100 тисяч — це два повноцінні армійські корпуси: як вісім дивізій або як 20 бригад. Тобто також доволі багато. Та насправді немає значення, яку кількість людей Росія кине на забій до України. Чи вб'ємо ми всіх, хто прийде на нашу землю? Вб'ємо! Я повністю солідарний зі словами головнокомандувача Валерія Залужного в тому, що скільки б їх сюди не прийшло, ЗСУ їх утилізують", - підсумував аналітик.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав ідеальне місце для бунту проти примусової путінської мобілізації. Він наголосив, що у Криму з усіх боків - ідеальна база.

Ексклюзив з генсеком НАТО: Єнс Столтенберг - про мобілізацію в Росії та псевдореферендум

Читайте також: