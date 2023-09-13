Чи зможуть ЗСУ почати звільнення Донецька: полковник пояснив нюанс

У ЗСУ є успіх на Донецькому напрямку завдяки добре укріпленій лінії оборони, проте не варто недооцінювати і росіян, які також 8 років готувалисz до оборони українських окупованих міст, зокрема й Донецька.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Експерт зауважив, що лінія оборони на Донецькому напрямку будувалася 8 років і вона добре укріплена як з українського боку, так і з територій, які від 2014 року контролюють росіяни.

"Стара лінія розмежування дуже сильно укріплена. Вони (росіяни, - ред.) не можуть пройти Авдіївку, вони не можуть пройти Мар'їнку. Чому? Тому що ми там 8 років укріплювали все, що могли. А тепер дзеркально перевертаємо все на їхній бік... Як зайти до такої величезної Донецької конгломерації? Вони малесенький Бахмут брали колосальними силами. То ми ж розуміємо, що там у них теж є достатньо сил і засобів. Чи це хороший крок уперед? Однозначно так, але це все ж таки крок. Давайте не випереджати обставини в частині Донецької конгломерації", - наголосив Петро Черник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ із Черником: Удар по ЧФ РФ - колосальний успіх! В України з'явилися ракети!

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що все ж настане час, коли ЗСУ почнуть звільнення окупованого Донецька.

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