Чи зможуть ЗСУ збивати іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які замовила Росія

За словами Юрія Ігната, найкращий спосіб протидії - це знищувати ракети там, звідки їх запускають.

Які комплекси здатні збивати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, що Росія може застосовувати проти України?

Про угоду РФ та Ірану щодо ракет ще в листопаді говорив голова ГУР Кирило Буданов. Тоді ж спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Україна не зможе їм ефективно протидіяти.

"Проти балістичних ракет, на жаль, немає у нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - говорив Ігнат.

За його словами, найкраще знищувати ці ракети там, де їх зберігатимуть росіяни.

"Найкращий спосіб протидії - це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але "бавовну" ніхто не скасовував", - зазначив Ігнат.

За даними Reuters, із посиланням на іранського дипломата, країни домовилися про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar. Західні чиновники підтвердили цю інформацію.

Водночас спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ситуацію із протидією балістичним ракетам.

За його словами, потужна система протиповітряної оборони SAMP-T та системи Patriot ефективні проти балістичних ракет.

Однак він висловив сумнів щодо постачання цих систем.

"Україна не буде мати стільки Patriot, скільки Росія може мати цих ракет… Ми можемо лише окремі напрямки Patriot закривати, окремі об’єкти", - сказав Ігнат.

Додамо, військовий експерт Олександр Коваленко раніше висловлював думку, що західні партнери можуть надати Україні SAMP-T в першому кварталі 2023 року.

Водночас Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot.

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