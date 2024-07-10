Чи знімуть США обмеження з української армії щодо використання західної зброї: Зеленський відповів

Зеленський коротко відповів, що Україна “розраховує на зняття обмежень”.

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь, чи знімуть США обмеження з української армії щодо використання західної зброї по території РФ.

Про це він повідомив “Голосу Америки”.

Так, Зеленський коротко відповів, що Україна “розраховує на зняття обмежень” щодо застосування західної зброї по території РФ.

Нагадаємо, що у Вашингтоні планується рішення щодо збільшення кількості літаків F-16 для нашої держави. Крім того, напередодні Україна отримала додаткові п’ять “патріотів” та десятки інших систем ППО.

Читайте також: