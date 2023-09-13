Чи знищили підводний човен та корабель: показали супутникові знімки після атаки на бухту Севастополя

У ГУР підтвердили інформацію про знищення російський підводного човна та великого десантного корабля.

На світанку 13 вересня була здійснена атака на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі. Там вдалось суттєво пошкодити або і знищити підводний човен "Ростов-на-Дону" (проект 636) та ймовірно знищити великий десантний корабель "Минск" (проект 775). ЗМІ уже опублікували супутникові знімки наслідків удару по бухті Севастополя.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

На супутникових знімках компанії Planet.com видно суттєві зміни після атаки 13 вересня.

Бухта Севастополя 12 вересня. / Фото: Радіо Свобода

Наслідки удару 13 вересня / Фото: Радіо Свобода

Українська моніторингова група monitor у соцмережі Х (колишній Twitter) показала чіткіші супутникові знімки після атаки на бухту Севастополя. Там чітко видно знищені російські підводний човен та великий десантний катер.

" Це остаточне прощавай. Про відновлення не може йти і мова. Із чим вас усіх і вітаємо ще раз", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по бухті Севастополя. Фото: monitor/X

У ГУР також уже прокоментували наслідки "бавовни" в окупованому Севастополі. Там зазначили, що схоже удари були дуже успішними.

"Це значні ураження і можна зараз говорити про те, що з великої ймовірністю відновленню не підлягають", - сказав представник ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону 13 вересня.

Атака по судноремонтному заводі в Севастополі

На світанку 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі було чути гучні вибухи. Їх було чутно в районі морського заводу імені Орджонікідзе.

Згодом у Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод. Там встигли заявити про збивання великої кількості ракет.

Поки Україна наразі не коментувала ситуацію, однак командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

Видання Sky News повідомило, що атака ймовірно була здійснена британськими ракетами Storm Shadow. Наразі Міноборони Британії цього не прокоментувало.

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