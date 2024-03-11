Чи знищили Сили оборони третій літак А-50: військовий експерт дав відповідь

Якщо ворожий літак знищено, це дасть можливість нашим військам, авіації, яка підійде незабаром, виконувати свої завдання більш функціонально.

"Бавовна" на аеродромі в російському Таганрозі, ймовірно, пошкодила літак А-50. Саме він був головною ціллю удару по цьому аеродрому.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на "24 Каналі" розповів, що цей літак свого часу був пошкоджений ще на аеродромі Мачулищі в Білорусі, й у Таганрозі був на ремонті. Відомий волонтер Сергій Притула заявив, що літак А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений.

Наслідки ймовірного знищення третього літака А-50

Світан зазначив, що навряд було пряме влучання в літак, але вибух стався недалеко від місця, де перебував літак. На супутникових знімках він потому зник з того місця. Імовірно, його могли затягти в ангар. Однак слід чекати офіційного підтвердження, наприклад від ГУР або СБУ.

"Чим новіший літак, чим дорожчий, тим більше функцій він міг виконувати. Його знищення дасть можливість нашим військам, авіації, яка підійде незабаром, виконувати свої завдання більш функціонально. Зовнішнє спостереження може сказати припущення про точки влучання, але це не означає, що це офіційне підтвердження", – зауважив льотчик-інструктор.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, авіоніку радіолокаційної антени радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збитий 23 лютого російський літак А-50 із позивним “Баян”.

15 січня цього року Повітряні сили ЗСУ уже знищили один російський літак А-50. Це сталося над Азовським морем.

10 березня стало відомо, що у Таганрозі знищено російський літак А-50, який ремонтували на авіазаводі. Йдеться про літак, який минулого року постраждав внаслідок атаки невідомих дронів на військовому аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.

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