Чи зупинять війну удари по Росії американською зброєю: американські політологи дали невтішну відповідь

Рішення адміністрації президента США Джо Байдена схвалити використання Україною американської зброї для нападу на цілі в Росії, як міг би сказати сам очільник Білого дому, є великою справою, але війну це не зупинить

Таку думку висловили політологи Семюель Чарапа та Джеремі Шапіро у статті для The Washington Post.

Політологи зазначають, що, на думку українців, ця зміна зірве наступ Кремля на Харківщину і, можливо, навіть переломить хід війни. Водночас російські офіційні особи та пропагандисти стверджують, що це серйозна ескалація, і погрожують завдати удар у відповідь безпосередньо Сполученим Штатам або їхнім союзникам.

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"Обидва твердження, ймовірно, виявляться хибними. Але це рішення, тим не менш, є значущим, хоча й з іншої причини: воно знаменує собою ще один поворот спіралі "око за око", яка постійно підвищує ризики ширшої війни, не пропонуючи шлях до припинення цієї війни", – йдеться у матеріалі.

Автори зазначають, що це не перший випадок, коли Сполучені Штати під тиском України та західних союзників переступають поріг, який раніше вважався надто ескалаційним. Зокрема, попередні рішення щодо пускових установок HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності та F-16 також були зумовлені очевидними досягненнями Росії на полі бою.

"Удари всередині Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції навколо Харкова, але вони не змінять ситуацію. Натиск Росії на Харків вже зав’язався навколо міста Вовчанськ, яке розташоване менш ніж за п’ять миль від російського кордону. З ударами по лініях постачання в самій Росії наступ може сповільнитися, але росіяни, ймовірно, адаптуються, як і до попередніх дій США. Зрештою, американська зброя регулярно використовується для ударів по російським лініям постачання та командним пунктам в окупованій східній Україні, при цьому Росія, тим не менш, стабільно досягає там успіхів. І тому війна на виснаження триватиме", – вважають автори статті.

За їніми словами, справжня проблема з рішенням Байдена полягає в тому, що Вашингтон знову вніс серйозні зміни в політику у відповідь – у відповідь на військові кроки Росії, а не як частину ширшої стратегії припинення війни.

"Адаптація та пристосування не є стратегією, а реактивна ескалація за відсутності стратегії не є правильною політикою. Ескалація участі США в цьому конфлікті – чи будь-якому іншому конфлікті – повинна керуватися ідеєю про те, як покласти край війні. У цьому випадку для цього потрібно було б продемонструвати, що українські удари всередині Росії з використанням американських систем є частиною інтегрованої стратегії припинення війни на умовах, вигідних для України та Сполучених Штатів. Тим часом Україна продовжуватиме страждати, а витрати Заходу на війну зростатимуть", – резюмують експерти.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції назвав наступні мішені Путіна.

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