Чи зупинять ЗСУ наступ ворога, якщо швидко отримають допомогу від США: оцінка ISW

Окупанти можуть активізувати теперішні наступальні операції та обстріли, щоб скористатися "вікном" до прибуття до України військової допомоги.

Українські війська зможуть призупинити наступ російських окупантів за умови швидкого надходження допомоги від США.

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадали заяву від 21 квітня голови комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера, який повідомив, що американська військова допомога для Україні, включно з ракетами ATACMS, може бути доставлена до кінця наступного тижня. Це в разі, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке доправлення американської військової допомоги може дозволити Силам оборони стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

Водночас аналітики ISW оцінюють, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги США, яка дозволить стабілізувати фронт. Але ЗСУ, ймовірно, зможуть призупинити теперішній наступ російських військ за умови швидкого надходження нової американської допомоги.

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В Інституті також оцінюють, що окупанти можуть активізувати нинішні наступальні операції, удари ракетами і дронами у найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття військової допомоги для ЗСУ задля використання обмежень у постачанні озброєння для України.

Нагадаємо, у статті Bloomberg оцінюється, що допомога від США на понад 60 млрд дол. надасть ЗСУ необхідний перепочинок, можливість уповільнити просування ворога, але допомоги недостатньо, щоб кардинально змінити перебіг війни.

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