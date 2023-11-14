Чи зупиняться бої взимку: аналітики ISW оцінили, чого очікувати на фронті

Погіршення погоди має значний вплив на ведення операцій на фронті, однак настання зимових холодів та опади не зупинить бойові дії в Україні, а лише внесуть корективи до характеру їх ведення.

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті повідомляється, що українські офіційні особи заявляли про плани ЗСУ провести взимку кампанію зі знищення логістичних маршрутів російських окупантів.

Як погода впливає на ситуацію на ситуацію на фронті

Як розповідав представник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимира Фітьо, дощ та багнюка на сході країни ускладнюють швидкість наземних маневрів. Водночас речниця 14-ї механізованої бригади Надія Замрига заявляла, що туман та дощ ускладнюють і російську, і українську повітряні розвідки, а це призводять до зменшення кількості атак. Окрім того, у зв’язку з опаданням листя стало складніше ховати військову техніку та особовий склад.

Погіршення погоди також змусило авіацію ворога знизити активність на півдні України. За словами спікерки Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у зв’язку зі складними погодними умовами російські окупанти намагаються з кожним вильотом запускати якомога більше керованих авіабомб.

Війна взимку: що відбуватиметься на фронті

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, осіння погода зменшить темп російських та українських операцій на полі бою, але не зупинить їх повністю. Експерти прогнозують, що протягом зимових місяців бойові дії триватимуть з обох боків.

Експерти також звернули увагу на заяву віцепрем’єрки Ірини Верещук, яка сказала що Україна готує можливості ППО і потребує додаткових систем та ракет великої дальності, як-от ATACMS, для ударів по російських тилах. Водночас Фітьо пояснював, що головне завдання Сил оборони України полягає в порушенні наземних ліній зв'язку ворога. Він також прогнозував, що погіршення логістики у поєднанні з настанням поганої погоди "заморозять" наступальні операції російської армії.

До слова, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що росіяни взимку не наступатимуть. Окупанти імітуватимуть певні наступальні дії, але для повноцінного наступу на будь-якому напрямку у них сил немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Владислав Селезньов: Коли закінчиться війна і чому не збулися прогнози Буданова і Ходжеса?!

Читайте також: