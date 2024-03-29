Чи зважаться США передати Україні далекобійні ракети ATACMS – відповідь генерала Брауна

Україна просить Сполучені Штати надати їй ракети ATACMS великої дальності від 2021 року, проте Білий Дім відмовляється, посилаючись на ризики ескалації війни. Але ситуація може змінитись. У четвер, 28 березня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив журналістам, що "ризик ескалації не такий високий, як, можливо, був спочатку".

Про це пише Defence One.

У вересні 2022 року Росія заявляла, що надання далекобійної зброї Україні буде розцінюватися як перетинання "червоної лінії", оскільки дозволить завдавати ударів по території Росії, зокрема націлитись на Москву.

Вищі військові чиновники, вказували на російську військову доктрину, особливо щодо так званого екзистенційного ризику, і попереджали, що надання Україні далекобійної зброї може змусити Росію завдати ядерного удару або підштовхнути її до нападу на одну з країн-членів НАТО.

Проте наприкінці 2023 року риторика щодо ракет ATACMS дещо змінилася. Аналітики та посадовці почали висловлювати припущення, що Сполучені Штати, ймовірно, змінили свою позицію і можуть таємно відправити невелику кількість ракет великої дальності. Такі припущення лунали попри попередні офіційні заяви Білого Дому, що США мають недостатню кількість далекобійної зброї, щоб відправляти її в Україну.

Останнім часом адміністрація Байдена всіма способами уникає і підтвердження, і спростування подібних повідомлень.

"Мені нема чого сьогодні публічно заявляти з цього питання. Якщо нам чим буде поділитися, ми обов'язково поділимося цим", – заявив 20 березня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Генерал Браун також не підтвердив і не спростував цю інформацію. Але він вказав на те, що реакція Росії на низку недавніх атак українських безпілотників на її території була стриманою. Тому Пентагон скоригував свій аналіз ризику передачі ATACMS.

"Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, якою є ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей та різних дій", — сказав він.

Спостерігачі та навіть деякі конгресмени-республіканці підштовхують США передати Україні далекобійні ракети, вважаючи, що це дозволить затримати просування росіян та наражатиме на небезпеку їхні укріплені тилові позиції. До того ж розміщувати далекобійну зброю можна буде у будь-якій точці України, далеко від лінії фронту.

На думку Брауна, найближчим часом Росія продовжить масовані обстріли української території, але побоювання щодо масштабного весняного російського наступу можуть бути перебільшені.

"Я не знаю, чи зможе Росія організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитися на події минулого року, росіяни фактично кинули багато сил, особового складу, систем озброєння і транспортних засобів, щоб досягти того, чого вони досягли. І, я сказав би, це майже м'ясорубка", – зауважив генерал Браун.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Пентагон готовий передати далекобійні ракети ATACMS Україні. Проте поки що невідомо, чи схвалить таке рішення президент США Джо Байден.

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