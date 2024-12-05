Чи зважиться Путін на ядерний удар: Годжес оцінив лякалки новою ракетою

Кремль лише прагне переконати всіх, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю.

Російський удар новою балістичною ракетою по Україні мав на меті змусити людей хвилюватися, однак навряд чи президент РФ Володимир Путін збирається завдавати ядерних ударів.

Таку думку військовий аналітик, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес висловив у інтерв’ю hromadske.

За словами Годжеса, ударом по Україні новою балістичною ракетою Росія прагнула змусити людей хвилюватися.

"І Росії вдалося цього досягти. Подекуди у Вашингтоні, Берліні, Лондоні та деяких інших столицях люди почали більше хвилюватися", – сказав аналітик.

Водночас він вважає, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю.

"Я не думаю, що Путін збирається завдавати ядерних ударів. Для Росії немає жодної вигоди від використання ядерної зброї. Єдине, чого хоче Кремль, – переконати всіх, що росіяни можуть це зробити. Вони бачать, як ця загроза лякає людей", – пояснив Годжес.

Він додав, що удар новою ракетою демонструє страх Кремля щодо застосування Україною ракет Storm Shadow/SCALP та ATACMS.

"Така нервова реакція Путіна демонструє ефективність українських ударів по складах з боєприпасами та інших військових цілях на території Росії. Мені здається, що росіяни зараз занепокоєні. Їм не подобається така ситуація", – вважає екскомандувач військ США в Європі.

Він зауважив, що теоретично росіяни вони можуть оснастити ці нові ракети ядерними боєголовками, але отримають негативну реакцію з боку Китаю та Індії.

"Я думаю, що і Китай, і Індія скажуть Путіну не робити цього. Також не варто забувати, що президент Байден уже пояснив Росїї, які катастрофічні наслідки матиме для неї застосування ядерної зброї. Зараз до Білого дому повернеться Дональд Трамп, і росіяни намагаються показати йому, на що вони здатні. Але Путін не знає, що збирається робити Трамп. Тому я думаю, що Москва буде дуже обережною і не піде на серйозну ескалацію", – розповів Годжес.

Нагадаємо, на думку ексголови МЗС України Павла Клімкіна, Путін може застосувати ядерну зброю лише у разі загрози російському режиму.

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