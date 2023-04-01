Чи звільнить Україна всі окуповані території 2023 року: прогноз американського генерала

Військовий каже, що це буде нелегко.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

Таку заяву Міллі зробив в інтерв'ю Defense One.

"Я не думаю, що це відбудеться найближчим часом цього року. Зеленський неодноразово робив публічні заяви про те, що мета України полягає в тому, щоб стусанами викинути кожного росіянина з окупованої української території. Але це велике завдання. Дуже, дуже складне військове завдання", — зазначив Міллі.

Він додав, що сотні тисяч росіян все ще перебувають на тимчасово окупованій території України. За його словами, він не стверджує, що це неможливо, але хоче лише сказати, що це дуже складне завдання.

"Але це їхнє завдання, у них безперечно є на це моральне право, це їхня країна", — сказав Міллі.

Нагадаємо:

Збройні сили України готуються до масштабного контрнаступу на тлі збільшення постачання важкої західної техніки, зокрема танків Leopard і Challenger. Українське командування натякає, що велика наступальна операція ЗСУ - справа найближчих місяців і навіть тижнів.

Напередодні Зеленський повідомив, що триває підготовка до активних заходів на фронті, запланованих на другу половину цього місяця. Президент запевнив, що Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

Успішний контрнаступ вже цієї весни: Пентагон оцінив переваги українців

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