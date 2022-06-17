"Чим би дитя не тішилося": в Росії відреагували на те, що Україна запроваджує з РФ візовий режим

"Чим би дитя не тішилося": в Росії відреагували на те, що Україна запроваджує з РФ візовий режим

В Росії відреагували на те, що Україна запроваджує з РФ візовий режим.

Кремль здивований таким рішенням української сторони.

Про це пише пропагандистське видання “РИА Новости”.

Як стало відомо, глава Міжнародного комітету Держдуми Слуцький називає розірвання безвізового режиму “провокацією”, аргументуючи це тим, що в Україні, мовляв, є багато родичів.

“Там маса наших родичів, там маса близьких нам людей, які потребують нашої підтримки. Навіщо ж нам симетрично реагувати на провокацію?” - повідомив Слуцький.

Своєю чергою видання “РИА Новости” називає таку позицію Києва “дивною”.

“Оголошене Києвом рішення ввести візи для росіян викликає подив, Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки”, - пише “РИА Новости” посилаючись на джерело в Москві.

Мединський же, який є представником делегації з переговорів з Україною, саркастично висловився:

"Чим би дитя не тішилося, тільки б не плакало", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії з 1 липня.

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