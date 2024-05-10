Чим били росіяни та куди цілили: стали відомі подробиці нічної атаки по Україні

Сьогодні вночі українські міста пережили чергову ворожу атаку. Окупанти випустили ракети та ударні безпілотники.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Цієї ночі ми бачили класичний турбуючий вогонь, 10 безпілотних літальних апаратів, які ворог запустив з тимчасово окупованої частини Криму, а саме з мису Чауда. Всі вони були ліквідовані нашими мобільними вогневими групами Сил оборони України, які були знищені на півдні, зокрема рухалися на Миколаївщину, Херсонщину. Там їх ліквідували наші мобільні вогневі групи. Крім того, противник застосовував дві зенітні ракети типу С-300, С-400 по Харкову, бив класично по цивільній інфраструктурі. Харків знаходиться, на жаль, досить близько до кордону з РФ, дуже мало часу залишається на виявлення та знешкодження повітряних загроз. Росіяни б'ють зенітними ракетними комплексами С-300, які використовують як артилерію великого радіусу дії, намагається приховувати свої комплекси, аби непомітно вдарити по нашому місту", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-131/136" та ракетами.

Ворог застосував десять безпілотників із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини. Знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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