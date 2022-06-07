Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну - Зеленський

Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну - Зеленський

Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить.

Про це він заявив у щоденному вечірньому зверненні 6 червня, на 103-й день війни.

"І це стосується усіх, насправді. Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби",- наголосив він.

В першу чергу, за словами Зеленського, це стосується журналістів. "І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю", - зазначив він.

Президент додав, що це, звичайно, стосується і усіх представників держави та української політики. "Працюйте заради нашої оборони – у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги", - наголосив він.

Зеленський навів приклад, як йому подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України.

"Здавалося би, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей. Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка необхідна сьогодні Україні", - резюмував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Зеленський наголосив, що у Джонсона є "повне розуміння наших потреб і готовність надати Україні саме ту зброю, яка так необхідна, щоб захищати життя українців".

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