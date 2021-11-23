Чим будемо приборкувати Кремль: українські військові показали потужні фото випробувань Bayraktar та Javelin

Українські військові відпрацювали нову тактику застосування безпілотників Bayraktar та ракетних комплексів Javelin.

На полігоні "Широкий лан", що у Миколаївській області, сьогодні, 23 листопада, українські військові провели інструкторсько-методичні заняття в межах підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік. Під час заходу випробували розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, українська армія придбала та отримала від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Йдеться, зокрема, про розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

"Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - зазначив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Інструкторсько-методичні заняття мають на меті опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ (сил) у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого Збройними Силами України на сході", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

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