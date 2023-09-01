Чим для Росії закінчилася війна, схожа із теперішньою: Буданов нагадав

Майже 500 років тому Московія вела із тодішніми "країнами Заходу" Лівонську війну, яка закінчилася цілковитою поразкою і періодом “смути”.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук нагадав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

“На мій погляд, суб'єктивний, це дуже схоже на те, що було під час Лівонської війни, тоді теж Росія намагалася воювати, як вона зараз кричить, із західним світом... Чим закінчилась [війна], подивіться в історії - повним програшем, настанням періоду, який називався офіційно "смутою", - зауважив очільник ГУР.

Як відомо з історії, учасниками згаданої Кирилом Будановим Лівонської війни, яка тривала у 1558–1583 роках, були з одного боку Московія, а з іншого - Лівонія, Литва (з 1569 року — Річ Посполита), Данія, а також Швеція.

Союзне польсько-литовсько-русько-шведське військо розбило московську армію. Річ Посполита і Швеція поступово стали лідерами регіону, а Московське царство вступило в період тривалої політично-економічної кризи.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони Румунії та віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашка в інтерв’ю ТСН.ua розповів про можливі сценарії поразки Росії у війні проти України.

Читайте також: