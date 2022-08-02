Чим для України може обернутися конфлікт між Китаєм та Тайванем - військовий експерт пояснив

Якщо Китай вдасться до військових заходів проти Тайваню, США будь зумені втрутитися в цю війну. На тлі цього Білий дім може зменшити підтримку України.

Україні важливо уважно слідкувати за подіями, які розгортаються між Китаєм та Тайванем на тлі візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Це потрібно, тому що США може зменшити військову підтримку нашої держави.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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“Якщо Китай вдасться до військових заходів, то Сполучені Штати будуть змушені втягнутися у війну. Для нас це дуже важливо: а чи зможе США сьогодні тягнути війну на два фронти. Це буде пряме протистояння Китаю та США і ми можемо тут опинитися на другому плані. Це для нас дуже важливо - тому треба спостерігати та дивитися”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли гуртожиток у Миколаєві.

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