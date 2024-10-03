Чим для України може обернутися вихід з Вугледара і що буде з Покровськом — The Times

Захоплення Вугледара росіянами посилює тиск на українські сили, але не змінює кардинально ситуацію на фронті.

Втрата Вугледара збільшує тиск на українських військових в Донецькій області, які страждають від дефіциту боєприпасів та особового складу, адже суттєві ресурси спрямовані на утримання позицій в Курській області, що на території РФ.

Про це пише The Times.

"Російська перемога, хоч і значною мірою символічна, може прокласти шлях до подальших успіхів на північ і схід від міста. Хоча ці успіхи малоймовірні в найближчі місяці з настанням сезону дощів і зими, очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької і Луганської областей - дещо наближається", - йдеться у матеріалі видання.

Однак військові блогери РФ не стали святкувати захоплення Вугледара, адже багато хто сумнівається, що російська армія може швидко просунутися далі вглиб території, яку контролює Україна.

У виданні зауважили, що Вугледар є сильно замінованим, тому російським окупантам потрібен час, аби очистити місто від мін та боєприпасів, які не розірвалися. Крім того, подальшому просуванню РФ будуть перешкоджати українські оборонні позиції на північний схід від міста.

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, в основному тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара", - підкреслили в Інституті дослідження війни.

Водночас у The Times додали, що для захоплення Покровська російські загарбники повинні маневрувати на відкритій місцевості приблизно 30 км. Місто має стратегічне значення через залізничне сполучення, а це свідчить про те, що штурм Покровська, який перебуває під постійними обстрілами РФ, є малоймовірним, запевнили аналітики видання.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російська армія прагне отримати можливість наступати на Покровськ Донецької області з південного напрямку, якщо їм вдасться захопити Селидове.

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