"Чим довше триває ця війна, тим більші ризики для всієї планети": Єрмак закликав союзників надати більше озброєння

В Офісі президента повідомили, що, незважаючи на постійні постачання зброї від Заходу, її досі недостатньо та закликали надати більше.

Зокрема, йдеться про важке озброєння, передусім про реактивну систему залпового вогню MLRS.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у Chatham House на дискусії “Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо”.

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"Зброя. Вона нам все ще дуже потрібна. Ми дуже вдячні нашим союзникам за її поставки. Віримо у щирість намірів повністю виконати взяті на себе зобов’язання. Але нам все ще бракує важких озброєнь. У нас досі немає MLRS (Multiple Launch Rocket System — реактивна система залпового вогня). Така техніка здатна врятувати життя нашим людям, не лише військовим. Адже для росіян мирні мешканці України теж є легітимними цілями, як і цивільна інфраструктура. Тому втрата часу для нас обходиться дуже дорого у всіх сенсах", - наголосив Єрмак.

Він додав, що загроза продовольчої кризи та ризик голоду у десятках країн, про які попереджає керівництво ООН, є абсолютно реальними.

"Окупація та обстріли АЕС російськими військами та шантаж ядерними ударами несуть загрози глобальної катастрофи. Неможливість експлуатувати майже третину наших посівних площ, систематичне знищення російськими військами української аграрної та транспортної інфраструктури, блокада наших морських портів – це елементи загальної стратегії Росії задля тиску на міжнародну спільноту", - зазначив керівник ОП.

Єрмак наголосив, щосуверенітет та територіальна цілісність України – це не тема для компромісів. Він підкреслив, що Росія повинна звільнити усі українські території, включно з Донбасом та Кримом.



"Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Чим довше триває ця війна, тим більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет та територіальна цілісність України – не тема для компромісів. Росія має звільнити наші території, враховуючи український Крим і український Донбас. Як ви бачите сьогодні наступ росіян захлинається. Вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать, як це було з двома мінськими домовленостями. Для нас це не припустимо. Не можна знову давати агресору поглинати Європу шматками", - підрезюмував Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентував програму підтримки України, яка складається з чотирьох пунктів. Детальніше - ТУТ.

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