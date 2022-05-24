"Чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна": Зеленський закликав партнерів надсилати Україні зброю

"Чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна": Зеленський закликав партнерів надсилати Україні зброю

Президент України Володимир Зеленський подякував усі партнерам, які надсилають Україні зброю. Утім, країна все ще потребує важкого озброєння.

За словами президента, Україна наразі захищає не лише свою свободу, але й усього світу. Тому постачання Україні зброї – це найкращі інвестиції для подолання світових криз.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Але наголошую знову й знову – чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й всього вільного світу. Тому постачання Україні важкої зброї, реактивний систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкращі інвестиції у збереження стабільності у світі і у недопущенні багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала", - сказав Зеленський.

"Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу" - звернення Зеленського на 3-ій місяць війни

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський повідомив про вкрай складну ситуацію на Донбасі, а також заявив, що потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу окупантів у кількості техніки та озброєнь.

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