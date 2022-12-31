Чим довше затягується війна, тим досвідченішими стають російські військові: британський полковник попередив про загрозу

Все більше і більше приватних армій з РФ прибуватимуть на передову, тому ми повинні бути дуже обережними, зазначив Глен Грант.

Чим довше ми даємо Росії можливість воювати, тим більша ймовірність появи у них вишколених військових кадрів.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської Величності короля Чарльза III Глен Грант в ефірі Еспресо.

"Ми повинні зрозуміти, що чим довше Росія насправді воює, тим більша ймовірність, що рано чи пізно російські військові набиратимуться досвіду і з’являться справді компетентні бойові одиниці. Раніше у них була лише армія, користі з якої виявилось мало. Але зараз ми боремося не лише з армією, ми боремося з людьми, які стають більш професійними. Мова йде не про зеків, а про найманців. Все більше і більше приватних армій прибуватимуть на передову, тому ми повинні бути дуже обережними", - сказав експерт.

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Глен Грант додав, що чим довше ми даємо Росії можливість діяти, тим більша ймовірність появи хороших кадрів, можливо, навіть настільки хороших, як українські солдати, тому зараз дуже складний час.

"Ми повинні зберігати пильність, адже бачимо, що вони вчаться, і вчаться всіма можливими способами. Ми також повинні вчитися, щоб не відставати від них, а це означає, що ми маємо ставати кращими у нашій організації, у наших процесах, також у тому, як ми ведемо тактичну боротьбу", - підкреслив полковник.

Нагадаємо, військові ЗСУ вдарили по низці районів зосередження росіян та уразили важливий об’єкт.

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