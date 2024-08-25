Чим дрон-ракета "Паляниця" відрізняється від звичайних — експерт розповів про різницю

Україна представила новий ракетний дрон "Паляниця", який вперше використали для атаки на окуповану територію. Планується випуск кількох версій цього дрону.

Про відмінності "Паляниці" від звичайних дронів розповів 24 Каналу військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Олександр Мусієнко відзначив, що в Україні вже тестували ідеї для дрон-ракет, зокрема для відволікання ППО противника. Він пояснив, що дрони-ракети мають важливі особливості: вони можуть літати на відстань від 300 до 400 км і нести вибухівку вагою до 400 кг. Завдяки своїй аеродинамічній формі та швидкості до 600 км/год ці дрони менше помітні для систем ППО, що ускладнює їх знищення. Реактивний двигун дрону забезпечує високу швидкість, що також підвищує його ефективність у бойових умовах.

Експерт також розповів, що реактивний двигун дрон-ракети споживає більше пального, що зменшує дальність польоту через необхідність встановлення більшого бака. Проте розробники мають рішення для створення моделі з більшим паливозаправником, що дозволить збільшити дальність польоту. Дрон-ракета швидше досягає цілі в порівнянні з звичайними дронами, які летять зі швидкістю 120-140 км/год. Завдяки своїм характеристикам дрон-ракета менш вразливий для ППО, і є можливість вдосконалювати його технічні параметри для збільшення дальності.

Нагадаємо, дрон "Паляниця" вирізняється унікальним дизайном з прямим оперенням і двома стабілізаторами під кутом, що забезпечує стабільність та покращує аеродинаміку. Оснащений німецьким мікро-турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO, дрон досягає високої швидкості та може швидко долати великі відстані. Має шасі для зльоту з наземної площини, що спрощує його використання в польових умовах.

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