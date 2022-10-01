Чим Кремль ще може шантажувати Україну та світ - політолог розповів

Путін практично не має відчутних "козирів", якими він може погрожувати Україні та світу.

Після нещодавньої спроби анексії окупованих територій України Путін не отримав ніяких нових "козирів". Кремль буде експлуатувати "старі" теми.

Про це 24 каналу розповів політолог Ярослав Божко.

На йго думку, Кремль досі використовує мобілізацію як власний "козир".

"Певним чином для російського керівництва ця мобілізація ще не починалася. Вони тільки почали гребти людей. Хтось загубився, хтось втік. Вони її ще не використовують як "відіграний козир", - зазначив він.

Проте ядерний шантаж та можливе застосування тактичної ядерної зброї – це наразі головні тези Кремля, якими він намагається залякати Україну та світ.

Окрім цих двох тем, Кремль має ще кілька дрібних точок впливу. Вони можуть погрожувати відмовитися постачати енергоносії на Захід. Або ж спробують зірвати "зернову угоду" ударами по Одесі чи відновленням морської блокади, хоч сумнівно, що вони на це зараз здатні.

"Це добре пояснює, чому Путін останнім часом часто говорить про тему продовольства, що його Захід одурив. Це так само можлива точка впливу. А в загальному в них не залишилося стратегічно відчутних "козирів", які є в полі нашого зору", - резюмував політолог.

Нагадаємо, аналітики розповіли, що у Путіна є два основні варіанти застосування тактичної ядерної зброї.

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