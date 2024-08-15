Чим може закінчитися Курська операція: експерт озвучий найгірший сценарій для України

Українці за шість днів завоювали більше території в Росії, ніж РФ завоювала в Україні за останні 2-3 місяці.

Операція в Курській області, попри її стрімкий успіх, може обернутися її капітуляцією.

Таку думку висловив Bild професор Університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала.

За його словами, зараз ми переживаємо колосальні зміни у війні.

"За це потрібно чіплятися... Українці за шість днів завоювали більше території в Росії, ніж РФ завоювала в Україні за останні 2-3 місяці. Це важливе досягнення", - зазначив він.

Крім того, він наголосив, що у РФ виникли проблеми з перекиданням солдатів і техніки в Курську область. Однак це робить становище російського лідера Володимира Путіна загрозливим.

Масала також назвав можливі сценарії для України внаслідок операції в Курській області.

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"Найгіршим сценарієм стане те, що ЗСУ зазнають нищівної поразки в Курській області з величезними втратами. Це може призвести до швидшого просування російської армії на Донбасі, оскільки тоді українцям не вистачить підкріплень... Зрештою це призведе до капітуляції України", - попередив Масала.

Попри це, він вважає, якщо операція в Курській області триватиме якомога довше і позбавить Путіна підтримки, "щоб у владних колах Путіна прийшли до усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської стабільності".

"Це єдина стратегія, що дає змогу покласти край війні без капітуляції України", - резюмував він.

Зазначимо, що росіяни перекидають до Курської області свої тилові підрозділи та резерви, тому в Україні не спадає інтенсивність боїв.

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