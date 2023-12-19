Чим можна компенсувати нестачу снарядів у ЗСУ: заступник міністра оборони дав відповідь

Генерал Іван Гаврилюк розповів, як зробити так, щоб Україні у 2024 році вистачило боєприпасів.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк визнає: дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.

Про це генерал Гаврилюк сказав в інтерв'ю "ВВС".

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", - зазначає генерал.

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Крім того, за словами заступника міністра оборони, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР.

Проте, як зазначає Гаврилюк, більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.

"Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів", – каже генерал Гаврилюк. Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить "їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно [на передовій], і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

Нагадаємо, до використання у ЗСУ допустили боєприпаси українського виробництва: дев'ять типів боєприпасів до безпілотників та чотири типи боєприпасів для підствольних гранатометів.

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