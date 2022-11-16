Чим окупанти вдарили по Україні: експерт розкрив подробиці масованої ракетної атаки

Армія РФ майже не застосовувала дрони-камікадзе, хоча ще донедавна вони використовувалися масово.

Росія під час масованого ракетного удару по Україні майже відмовилася від дронів-камікадзе і використовувала три види дозвукових крилатих ракет. Це може свідчити, що першу партію іранських безпілотників окупанти вже використали.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі каналу Freedom.

"Дронів практично не було, принаймні за інформацією, яка заходила. Я думаю, вже вся перша партія дронів використана росіянами або знищена нашою протиповітряною обороною, тому ми їх і не бачимо", - пояснив військовий експерт.

Як зазначив Світан, акцент був приділений на ракетні атаки.

"Переважно це три види ракет: це "Калібри" морського базування з Чорного моря, це Х101 та Х555 повітряного базування - Ту-95 працювали з району Каспію та з-під Ростова. Була масована атака дозвуковими крилатими ракетами", - розповів він.

За словами експерта, те, що атака буде такою масованою, прогнозувалося.

"Є певний ступінь блокування системи ППО за кількістю цілей, що супроводжуються. Ця межа була досягнута російською атакою, тому деякі ракети пройшли і досягли своїх цілей", - сказав Світан.

Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина в Києві, ще шість зазнали поранень. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути і для сусідніх держав.

В Офісі президента розповіли, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі ситуація в Україні критична. Найбільше влучань російських ракет було в центральних та північних областях.

В ОП повідомили, що в Києві ситуація вкрай важка, запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень. В "Укренерго" змушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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